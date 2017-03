La fille de Michael Jackson embauchée par une importante agence de mannequins

NEW YORK - Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, se joint à une des agences de mannequins les plus reconnues du monde.

La jeune femme de 18 ans sera à l'emploi de IMG. Tant l'entreprise en question que Paris Jackson en ont fait l'annonce, jeudi, sur les réseaux sociaux.

La fille de Michael Jackson a indiqué sur Instagram qu'elle se sentait «très chanceuse et privilégiée». Elle joint ainsi les rangs de mannequins de renom telles que Gisele Bundchen, Kate Moss et les soeurs Bella et Gigi Hadid.

Ce n'est pas la première fois que la fille d'un chanteur célèbre est recrutée par l'agence IMG, puisque celle-ci a aussi embauché Georgia May Jagger, dont le père est nul autre que Mick Jagger.

L'année s'annonce chargée pour Paris Jackson. Le réseau Fox a annoncé en janvier qu'elle fera ses débuts au petit écran dans la série dramatique «Star».