L'acteur Daniel Day-Lewis quitte les feux de la rampe

(98,5 FM) - Daniel Day-Lewis, lauréat de trois Oscars d'interprétation, a décidé de mettre un terme à sa carrière d'acteur.

Par l’entremise d’un communiqué émis par sa porte-parole, l’acteur irlando-britannique âgé de 60 ans a déclaré qu’il « s’agissait d’une décision personnelle ».

Il a précisé qu’il était « immensément reconnaissant envers ses collaborateurs et le public depuis tant d’années. »

Day-Lewis est le seul acteur à avoir remporté trois Oscars d’interprétation pour un premier rôle avec My Left Foot (1990), There Will Be Blood (2008) et Lincoln (2013).

Jack Nicholson et Walter Breenan – ce dernier, dans les années 1930 et 1940 – sont les seuls autres acteurs à détenir trois Oscars d’interprétation, mais l’un de Nicholson l’est pour un second rôle et les trois statuettes de Breenan ont aussi été attribuées pour des seconds rôles.