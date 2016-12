Jimmy Kimmel aux Oscars

NEW YORK - Le célèbre animateur Jimmy Kimmel sera le maître de cérémonie du 89e gala des Oscars qui aura lieu le 26 février.

S'il n'en est pas à son premier gala pour avoir présidé, notamment, la soirée des prix Emmy à deux reprises, il s'agira d'un baptême pour les Oscars.

La chaîne ABC, qui diffuse la cérémonie des Oscars, peut se réjouir du choix d'animateur. L'émission «Jimmy Kimmel Live» était auparavant diffusée sur ses ondes tout de suite après la soirée de consécration du cinéma américain.

Le réseau jouit par ailleurs d'une nouvelle entente conclue avec l'Academy of Motion Pictures and Arts, qui stipule qu'il diffusera la cérémonie jusqu'en 2028.

Le choix de l'animateur est généralement annoncé beaucoup plus tôt.

Le gala de cette année est produit par le vétéran Michael De Luca ainsi que par Jennifer Todd, la présidente de la société de production de Ben Affleck et Matt Damon.

Le retard dans l'annonce de l'Académie quant au maître de cérémonie qu'elle a choisi pourrait s'expliquer par une pression accrue sur le gala. L'an dernier, de nombreuses critiques s'étaient élevées quant au fait que tous les nommés étaient des acteurs blancs.

Reste à savoir si Jimmy Kimmel, 49 ans, parviendra à remettre le gala sur les rails.

Les productions cinématographiques favorites cette année se démarquent des films populaires qui encouragent habituellement un large public à regarder le gala télévisé.

Les principaux films pressentis pour remporter des statuettes sont «Moonlight», «Manchester by the Sea» et «La La Land». Ces deux premières productions ont, ensemble, généré moins de 15 millions $ en recettes.