Inondations: autre spectacle bénéfice pour les sinistrés, à Trois Rivières

TROIS-RIVIÈRES, Qc - Après les humoristes lundi dernier à Montréal, plusieurs autres artistes du Québec se mobilisent à leur tour pour venir en aide aux sinistrés des inondations.

Un spectacle-bénéfice intitulé «Inondés d'amour» sera présenté dimanche soir à l'Amphithéâtre Cogeco, de Trois-Rivières. Les profits seront versés à la Croix-Rouge canadienne.

Près d'une trentaine d'artistes ont accepté de participer à l'événement. Parmi eux, on retrouve Gregory Charles, Véronique Cloutier, Sylvain Cossette, Dominic et Martin, Marc Hervieux, Michel Louvain, Mario Pelchat, Fred Pellerin, Paul Piché et Rock Voisine.

Le directeur artistique du spectacle est Jean-François Blais, lui-même un sinistré des inondations en Mauricie.

Près de 10 000 personnes devraient y assister.

L'Amphithéâtre Cogeco est un lieu de prédilection pour tenir l'événement, en raison de son positionnement aux abords de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent.