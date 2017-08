Incendie majeur au Studio de musique de Morin-Heights

(Cogeco Nouvelles) - L'ancien célèbre studio de musique de Morin-Heights est la proie des flammes ce matin dans les Laurentides.

L'incendie s'est déclaré vers 5h30.



L'endroit, laissé à l'abandon depuis plusieurs années, serait pratiquement une perte totale.



La Sûreté du Québec est responsable de l'enquête, car on suspecte que l'incendie est de source criminelle.

Dans le passé, cet endroit mythique a accueilli les plus grands musiciens au monde, dont Keith Richards, David Bowie, Sting, John Lennon, les Bee Gees, April Wine et Rush. Des artistes québécois comme Robert Charlebois, Jean-Pierre Ferland et Paul Piché ont aussi profité de ces installations.

Construit en 1974 par le technicien du son et administrateur André Perry, ce studio était à la fine pointe de la technologie de l'époque. En plus de l'équipement d'enregistrement, il offrait des possibilités d'hébergement. En 1982, on y retrouvait des services d'enregistrement vidéo.

Le studio avait été vendu une première fois en 1988. Plus tard, le compagnie Spectra a acquis l'endroit en 1991 pour ensuite le revendre en 2003.

Le Studio de Morin-Heights ne servait plus depuis 2008. Abandonné, il avait été mis en vente en 2015.

(Avec La Presse canadienne)

»»» Veuillez écouter l'entrevue accordée par André Perry à l'animateur Louis Lacroix, vendredi matin.