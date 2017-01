Golden Globes: déjà 4 trophés pour La La Land

LOS ANGELES - «Pour l'Amour d'Hollywood» («La La Land»), déjà considéré par les observateurs comme le favori pour enlever les grands honneurs à la cérémonie des Golden Globes Award, a déjà enlevé quatre trophées, dimanche.

Le Canadien Ryan Gosling, qui joue le pianiste de jazz dans ce long-métrage, a été choisi meilleur acteur dans un film musical ou une comédie.



Le film de Damien Chanzelle a aussi remporté les statuettes remises au meilleur scénario à la meilleure musique et à la meilleure chanson.



Les regards étaient également tournés vers la grande actrice oscarisée à maintes reprises, Meryl Streep, qui doit recevoir le prix Cecil B. DeMille décerné pour l'ensemble de sa carrière.



Un an après qu'on eut reproché à Hollywood son manque de reconnaissance envers la diversité culturelle dans le monde du cinéma, la communauté noire a pu savourer un début de revanche, du moins sur le plan des séries télévisuelles.



Deux productions télévisuelles se déroulant au sein de familles afro-américaines se sont fait remarquer en s'adjugeant les prix les plus prestigieux dans le domaine des séries musicales ou comiques. Le prix pour la meilleure série dans ce domaine a été décerné à «Atlanta», qui se déroule dans le milieu du rap de la métropole de la Géorgie. Quant au prix remis à la meilleure actrice dans cette catégorie, il a été attribué à Tracee Ellis-Ross, de la série Black-ish.



Viola Davis l'a aussi emporté, dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle au cinéma.



La cérémonie, organisée par l'association hollywoodienne de la presse étrangère, est animée par Jimmy Fallon, la première fois en près de 10 ans que l'animation n'est pas confiée à Ricky Gervais ou au duo Tina Fey-Amy Poehler.



Fallon a rendu hommage à «Pour l'Amour d'Hollywood» dans le numéro d'ouverture pré-enregistré en parodiant la scène où un personnage se met à danser au milieu d'un embouteillage. Plusieurs vedettes sont apparues dans ce numéro dont Raimi Malek et John Travolta.



Il a fait allusion à la victoire de Donald Trump à la dernière élection présidentielle américaine en lançant «les Golden Globes sont un des rares endroits où on honore encore le vote populaire».



La première statuette de la soirée a été remise à Aaron Taylor-Johnson qui a remporté la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. Il jouait dans le film «Nocturnal Animals».



La série relatant les coulisses du procès contre O.J. Simpson a obtenu le Golden Globe pour la meilleure mini-série. Peu de temps auparavant, une de ses actrices principales, Sarah Paulson, avait été récompensée.