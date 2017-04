(98,5 sports) - Ginette Reno fera encore une fois vibrer le Centre Bell quand elle interprétera les hymnes nationaux aux matchs locaux des Canadiens au cours des prochaines séries éliminatoires.

«C’est de très bon augure, les préparatifs vont bon train», a déclaré le vice-président Communications, Donald Beauchamp. Les Canadiens en séries, c’est le signal du retour du printemps, le retour du beau temps après un dur hiver et le retour de Ginette Reno. On se la réservait pour les séries éliminatoires.»

Outre les interprétations de la populaire chanteuse, un autre élément soulignera la présence des Canadiens dans les séries éliminatoires soit le Fan jam, une grande place aménagée devant le Centre Bell.

«C’est un party d’avant-match qui commencera trois heures avec le début des matchs locaux, des matchs qui seront présentés à 19h au lieu de 19h30, a précisé Beauchamp. Les partisans pourront monter dans une roue illuminée de 60 pieds. Il y aura aussi un DJ, des écrans et le bar à Yvon, où Yvon Lambert accueillera les amateurs qui pourront demeurer sur place et regarder le match à la télévision.»

Le Centre Bell vibre toujours dans les séries éliminatoires et l’organisation des Canadiens est reconnue pour faire des présentations énergisantes.

«On aura une toute nouvelle mouture pour les séries éliminatoires, a mentionné le vice-président. On présentera un nouveau visuel. Ce sera une cérémonie haute en couleur. On distribuera des serviettes blanches à tous les partisans et on les invite à se présenter tôt, car les cérémonies vont commencer à 18h45.»