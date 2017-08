Drogue et festivals de musique: l'approche par réduction des méfaits

(98,5 FM) - C'est connu, la drogue est souvent présente en grande quantité dans les festivals de musique au Québec. Sur le terrain, de plus en plus d'organisations impliquées dans la gestion d'événements culturels adoptent l'approche par réduction des méfaits pour limiter les conséquences négatives liées à l'usage des drogues, plutôt que de tenter de les éliminer. Entrevue avec Simon Coutu, qui a enquêté sur cet univers en changement, pour le compte du média Vice Québec.

L'approche par réduction des méfaits, «c’est basé sur l’idée qu’on accepte que les gens prennent de la drogue», a affirmé Simon Coutu sur nos ondes, mardi matin.

«Donc, on s’occupe d’encadrer les consommateurs, plutôt que de combattre la drogue. C’est notamment l’approche des sites d’injection supervisée. Ce qu’on demande de plus en plus, c’est de permettre l’analyse des substances présentes dans les festivals.»

Le promoteur de multiples événements musicaux montréalais, evenko, est préoccupé par le phénomène de la consommation de drogue lors des festivals, depuis quelques années. Le cas est probant durant le long week-end d’Osheaga, ce populaire événement qui rassemble 135 000 personnes en trois jours dans le parc Jean-Drapeau, à Montréal. Outre Osheaga, il y a bien entendu ÎleSoniq, ce festival consacré à la musique électronique qui est produit juste après Osheaga.

«Pour mieux encadrer la consommation de drogue, le promoteur travaille en collaboration avec le Groupe de recherche et d'intervention psychosociale (GRIP) depuis quatre ans. L'organisme veut éduquer les festivaliers sur les drogues consommées de façon récréative», peut-on lire dans l’article publié sur le site de Vice.

Le GRIP a créé une section qui s'appelle Le Havre, un lieu où le festivalier consommateur de drogue peut trouver des personnes ressources pour répondre à ses besoins en cas de surdose ou de problèmes autres associés à l’intoxication. Le service vise à créer un lien de confiance et procurer un sentiment de sécurité chez le consommateur. On peut présumer que l'endroit sert également de point de chute pour différentes informations qui touchent la drogue.

«La majorité des interventions sont liées à l’alcool, précise M. Coutu. Ensuite, c’est le cannabis, la MDMA (communément appelée ecstasy, la MDMA est une drogue de synthèse dérivée des amphétamines), la cocaïne et finalement les champignons magiques. Ce sont les substances, dans l’ordre, qui ont été répertoriées.»

Au dire de Simon Coutu, puisque la direction d’evenko endosse l’approche par réduction des méfaits d’autres organisations impliquées dans la gestion événementielle emboîtent le pas. Cela dit, il existe encore des réfractaires qui refusent les services du GRIP.

