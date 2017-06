Dernier hommage à Chris Cornell

LOS ANGELES - Musiciens de renom et célébrités ont souligné la mémoire de Chris Cornell au cours d'une cérémonie qui s'est articulée autour de l'amour du chanteur de Soundgarden pour sa famille, ses amis, ses réalisations musicales et son apport comme l'une des grandes voix du rock.

Ancien compagnon d'armes du défunt au sein de la formation Audioslave, Tom Morello a qualifié Chris Cornell d'« aussi mélodique que les Beatles, aussi rock que Sabbath et aussi envoûtant qu'Edgar Allan Poe ».



Chester Bennington, du groupe Linkin Park, a interprété « Hallelujah », célèbre morceau de Leonard Cohen. Parmi les personnes qui se sont recueillies se trouvaient Brad Pitt, Pharrell Williams, Christian Bale et plusieurs ténors de l'univers de la musique rock.



Quatre portraits du regretté musicien étaient disposés sur l'estrade d'où les membres de Soundgarden Kim Thayil et Matt Cameron, de même que Morello et l'acteur Josh Brolin ont tour à tour déclamé leurs éloges.



Les fans de Chris Cornell se sont amassés devant les portes du cimetière Hollywood Forever de Los Angeles plusieurs heures avant le début de la cérémonie publique.



Le cortège funèbre s'est ensuite rendu à l'emplacement du dernier repos, dans la section Garden of Legends du cimetière. La chanson «All Night Thing» de Temple of the Dog a pu être entendue pendant la procession.



Des fleurs ont été déposées sur la pierre tombale du chanteur, laquelle arborait l'épitaphe suivante : « La voix de notre génération et un artiste de tous les temps ».



Chris Cornell a été enterré près de la légende du punk rock Johnny Ramone. De nombreuses autres vedettes reposent au cimetière Hollywood Forever, incluant Jayne Mansfield, Douglas Fairbanks, Rudolph Valentino et Cecil B. DeMille.



Lars Ulrich et James Hetfield de Metallica étaient présents pour lui rendre hommage, de même que Dave Navarro de Jane's Addiction ainsi que le chanteur et guitariste du groupe Bush, Gavin Rossdale.



Chris Cornell est mort le 18 mai dernier à l'âge de 52 ans. Il avait été trouvé inconscient dans une chambre d'hôtel de Detroit, quelques heures après un concert avec Soundgarden. Le bureau du coroner a révélé que selon autopsie préliminaire, le musicien s'était pendu, mais les résultats d'une analyse toxicologique se font toujours attendre.



La famille du chanteur n'est pas d'accord avec ce premier rapport et croit que Chris Cornell pourrait avoir pris une dose de médicament contre l'anxiété plus élevée que celle qui lui avait été prescrite.



Son épouse, Vicky Cornell, lui a écrit une lettre ouverte, qui a été publiée en ligne sur le site de Billboard, mercredi. Elle y assure à son défunt mari qu'il peut reposer en paix, car leurs trois enfants savent qu'ils n'était pas lui-même le soir de sa mort.