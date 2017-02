Décès du légendaire chanteur de jazz Al Jareau (vidéos)

(98.5 FM) - Alors que le milieu de la musique célèbre ce soir la 59e édition des Grammys Awards au Staples Center de Los Angeles, le décès du chanteur de jazz Al Jareau à l'âge de 76 ans vient jeter une touche de tristesse sur la fête.

Jareau est décédé dans un hôpital de Los Angeles, peu de temps après avoir annoncé qu’il prenait sa retraite pour cause d’épuisement.

Monument de la culture américaine, Jareau s’est promené du jazz au funk en faisant des détours par la pop et le soul.

Alwyn Lopez Jareau est né à Milwaukee au Wisconsin le 12 mars 1940. Il a commencé très jeune à chanter dans les bars de sa ville où il se fait remarquer par la chaleur de sa voix.

La télévision lui fait de la place et au début des années 1970 il commence à écrie ses chansons à lui, comme Lock all the gates et Sweet potato pie.

C’est l’album Breaking away en 1981 qui le consacrera comme un incontournable dans la création musicale : Jareau aimait briser les barrières entre les genres musicaux et ne reniera aucune de ses influences.

Le chanteur a remporté 6 trophées Grammy, dans trois catégories différentes, en 14 nominations au cours de sa carrière. Il fut titré la première fois en 1978, pour sa chanson Look to the Rainbow, son dernier Grammy lui fut décerné en 2007 pour la chanson God Bless the Child.

Al Jareau a participé au Festival international de jazz de Montréal en quatre occasions, 1995, 2000, 2005 et 2009.

Al Jareau au Festival de jazz de Montréal en 2000

Le concert complet d'Al Jareau en 2000

En 1976