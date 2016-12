Décès de la comédienne Zsa Zsa Gabor

LOS ANGELES - La comédienne Zsa Zsa Gabor, dont le style flamboyant a souvent fait la une des journaux à potins, est décédée à l'âge de 99 ans, dimanche, a indiqué son mari.

La comédienne d'origine hongroise est morte d'une crise cardiaque à son domicile de Bel-Air, a précisé Frederic von Anhalt.

Elle avait été hospitalisée à de nombreuses reprises après avoir subi une fracture de la hanche droite en juillet 2010. Souffrant de paralysie à la suite d'un accident de la circulation en 2002 et d'un accident vasculaire cérébral en 2005, elle ne se déplaçait plus qu'en fauteuil roulant. Elle avait été amputée d'une grande partie de sa jambe droite en janvier 2011 à cause de la gangrène.

Grand-tante de Paris Hilton, Zsa Zsa Gabor peut être considérée comme la marraine spirituelle des Kardashian, des Simpson et autres starlettes qui font la joie des journaux à potins. À partir des années 1940, elle s'est élevée dans la pyramide sociale, passant des rangs de starlette à femme de millionnaire, de comédienne obscure à personnalité marquante des médias. Sans grand talent, ne pouvant profiter, à l'instar de sa soeur Eva, vedette des Arpents verts, d'une série pouvant la propulser au sommet, elle est parvenue à devenir une vedette en jouant un rôle: le sien.

Son nom est devenu synonyme de frivolité. Elle ne semblait que de se préoccuper que des hommes et du lourd fardeau des gens riches et célèbres.

Une des clés de son succès était de ne pas se prendre au sérieux. Elle a déjà déclaré, au sujet d'un rôle qu'elle avait obtenu à la télévision en 1956: «Je joue une femme fabuleusement riche qui vient de s'acheter un cinquième mari. Elle est malheureuse. Je ne vous dirai pas de qui il s'agit réellement». Elle s'est même auto-parodiée dans des segments du «Late Show» de David Letterman.

Elle s'est retrouvée impliquée dans deux des plus grands scandales du début du XXIe siècle: la mort de Anna Nicole Smith (von Anhalt prétendait avoir une liaison avec elle) et la fraude de Bernard Madoff, dans laquelle elle aurait perdu, selon un avocat, 10 millions $.

Et en juin 1989, elle était une des protagonistes de «la gifle entendue partout dans le monde».

Elle avait alors giflé Paul Kramer, un policier, sur une rue de Beverly Hills, après que ce dernier eut tenté de lui donner une contravention. Elle a été reconnue coupable de coups et blessures envers un policier, d'avoir conduit sans permis et d'avoir un contenant rempli d'alcool à la vue de tous dans son auto. Elle est restée détenue pendant trois jours avant d'être obligée de faire des travaux communautaires dans un refuge pour femmes et de payer une amende de 13 000 $.

Après sa libération, elle a déclaré aux journalistes que ses geôliers l'avaient bien traitée. «J'étais pétrifiée dans un premier temps. Ils ont même saisi ma trousse à maquillage.»

Son véritable prénom était Sari. Elle n'a eu qu'un enfant, Francesca Hilton, à la suite de son mariage avec le fondateur de la chaîne d'hôtels Conrad Hilton. Plus tard, Gabor, von Anhalt et Francesca se disputeront souvent devant les tribunaux pour des raisons financières.

Sa carrière au cinéma est surtout marquée par les rôles «décoratifs» qu'elle a interprétés. On la retrouve parmi la distribution de Moulin Rouge, la bio romancée de Toulouse-Lautrec par John Huston en 1952, et de Touch of Evil, d'Orson Welles, en 1958.

Elle s'est mariée à huit reprises - et même neuf fois, si on compte celui qui a été célébré sur un bateau et qui a été rapidement annulé en 1982. Parmi ses autres maris figurent l'homme d'affaires Herbert L. Hutner et le prolifique inventeur Jack Ryan. Elle avait épousé von Anhalt en 1986.