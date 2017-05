(98,5 FM) - L'humoriste Sugar Sammy est de retour au Québec, lui qui a fait un tabac en France.

En entrevue lors d’un Facebook Live avec Paul Houde et Thérèse Parisien, vendredi, Sugar Sammy a raconté son expérience formidable en France.

Humoriste pratiquement inconnu en Europe, son spectacle a cartonné, et ce, même s’il s’est fait un malin plaisir à malmener les Français en riant de leurs travers.

«C’était une critique honnête et sévère de la France, comme j’ai fait au Québec. Ça s’est vendu très vite. Je suis très content de la réception des Français.»

Malg4ré son ton baveux à souhait, les Français ont apprécié le sens de l’humour à l’américaine de Sugar Sammy. D’ailleurs, il commençait son spectacle avec cette phrase :

«Content d’être ici en France, c’est mon pays arabe préféré.»

Direction États-Unis

Après un court séjour, Sugar Sammy quittera le Québec pour une tournée américaine durant mai et juin, où il donnera 40 spectacles dans sept villes, dont New York, San Jose, Atlanta, Seattle et Dallas. Il sera la tête d’affiche d’un spectacle diffusé dans les «comedy clubs».

«Ça va être le point de vue d’un Canadien sur les Américains à l’aire de Trump. J’espère que je vais revenir vivant! Pour un humoriste, un paysage comme ça, c’est une mine d’or.»

Il sera de retour en juillet au Québec pour animer son gala «Just for Laughs».