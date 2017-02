Collaboration entre Robert Lepage et Le Ballet national du Canada

TORONTO - Le Ballet national du Canada collaborera avec la compagnie de théâtre de Robert Lepage, Ex Machina, et l'Office national du film (ONF) pour sa saison 2017-2018.

La production multidisciplinaire «Frame by Frame» s'appuie sur l'oeuvre du regretté cinéaste canadien Norman McLaren, qui a fondé le studio d'animation de l'ONF. «Frame by Frame» a été créé par Robert Lepage et le chorégraphe associé du Ballet national du Canada, Guillaume Côté, et sera présenté en première le 1er juin 2018.

Le Ballet national du Canada proposera également un programme «Made in Canada» créé par une équipe de chorégraphes entièrement canadienne, en mars 2018.

La programmation inclura des productions de Robert Binet, James Kudelka et Crystal Pite.

La directrice artistique Karen Kain a aussi annoncé mercredi que la compagnie canadienne partira en tournée à Paris pour la première fois en 45 ans, en octobre, avec le spectacle «Nijinsky» du chorégraphe américain John Neumeier.