Céline Dion célèbre le 20e anniversaire de My Heart Will Go On (vidéo)

(98,5 FM) - La chanteuse Céline Dion a célébré le 20e anniversaire de sa chanson emblématique My Heart Will Go On, dimanche soir, lors de la cérémonie de remise des Billboard Music Award.

Le gala était présenté au T-Mobile Arena, à Las Vegas. Céline Dion est venue interpréter la chanson phare du film Titanic quelque deux heures après le début de la soirée.

Toute de blanc vêtue dans une magnifique robe du soir, la chanteuse a offert son classique sous un immense globe, tandis que des images du film qui met en vedette Leonardo DiCarpio et Kate Winslett défilaient sur les écrans.

Les artistes et spectateurs présents au T-Mobile Arena ont réservé une longue ovation à la chanteuse au terme de sa prestation.