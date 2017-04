Broue: dernière représentation ce soir à Sherbrooke

Les trois comédiens de Broue: Marcel Gauthier , Michel Côté et Marc Messier/Photo: site internet de Broue

Les trois comédiens de Broue: Marcel Gauthier , Michel Côté et Marc Messier/Photo: site internet de Broue

SHERBROOKE, Qc - Un événement culturel historique aura lieu samedi soir, à Sherbrooke: les trois comédiens de la pièce «Broue» tireront leur révérence.

Marc Messier, Michel Côté et Marcel Gauthier donneront leur dernière représentation de cette pièce culte au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Ils assurent que leur décision est définitive.

Ils se seront produits plus de 3300 fois devant public en 38 ans. Plus de trois millions de personnes auront assisté à leurs prouesses.

En entrevue à La Presse canadienne, Marc Messier explique que lui et ses deux confrères sentaient que le temps était venu d'arrêter: «les salles étaient encore pleines et on a encore de l'énergie pour faire autre chose», confie-t-il.

«On voulait arrêter lorsqu'on serait tous les trois prêts à le faire, et c'est le cas», ajoute Marc Messier.

Il avoue qu'il va s'ennuyer des moments extraordinaires qui ont été vécus sur scène. «On quitte avec une certaine nostalgie, c'était une fête à chaque soir pour nous et les spectateurs».

«Quitter des vieux amis, c'est jamais facile. Quand a commencé, on avait 30 ans, et maintenant, on est tous dans la soixantaine avancée».

«Mais on a aucun regret», conclut-il.