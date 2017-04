Bob Dylan a reçu son prix Nobel de littérature

WASHINGTON - Bob Dylan a finalement reçu le diplôme et la médaille accompagnant son prix Nobel, samedi.

Klas Ostergreen, de l'Académie suédoise, a indiqué que le célèbre auteur-compositeur-interprète avait reçu son prix lors d'une petite cérémonie intime qui s'est déroulée dans un hôtel voisinant la salle de spectacle où Dylan présentait un spectacle samedi soir.



Il a raconté à l'Associated Press que la cérémonie a correspondu aux souhaits de discrétion du chanteur. Seuls des membres de l'Académie et un employé de Dylan y ont assisté.



Selon M. Ostergreen, tout s'est très bien passé. Il a dit que le chanteur était « un homme très gentil ».



D'autres membres de l'Académie ont dit aux médias locaux que Dylan semblait être heureux d'avoir reçu son prix.



Bob Dylan avait refusé l'invitation à la traditionnelle cérémonie de Prix Nobel qui a eu lieu le 10 décembre — date anniversaire de la mort d'Alfred Nobel —, indiquant qu'il avait d'autres engagements à honorer.



Pour pouvoir recevoir son prix en argent de 1 192 620 $ CAD, le chanteur doit donner une conférence dans les six mois suivant cette cérémonie. Le récipiendaire a déjà fait savoir qu'il ne donnerait pas sa conférence ce week-end, mais qu'une version enregistrée serait plus tard envoyée.



De tels enregistrements sont occasionnellement remis, le dernier en date étant celui de la lauréate canadienne de la littérature Alice Munro, en 2013.



« Il s'est déjà expliqué dans son discours d'acceptation. Et puis, Dylan n'a pas sollicité le prix Nobel. Les gens semblent l'oublier. Ce n'est pas une compétition, il ne l'a pas demandé. On le lui a décerné. Celui qui donne quelque chose ne doit pas s'attendre à recevoir une autre chose en retour », a dit Shmuel Burger, un physicien israélien.



Le Nobel de la littérature 2016 a été décerné à Bob Dylan parce qu'il « a créé de nouvelles expressions poétiques dans la forte tradition de la chanson américaine ».



Les deux prestations antérieures du chanteur en Suède sont deux concerts à guichets fermés qui ont eu lieu au Waterfront — qui peut accueillir jusqu'à 3000 personnes — en 2015. Mis à part Stockholm, Bob Dylan montera également sur scène à Lund, dans le sud-ouest de la Suède.