Amphithéâtre Cogeco: on rendra hommage à Luc Plamondon

TROIS-RIVIÈRES, Qc - Le Cirque du Soleil rendra hommage au parolier et producteur Luc Plamondon, l'été prochain, à Trois-Rivières.

L'équipe de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières a confirmé mercredi la présentation, durant la saison estivale, d'un spectacle portant ses textes sur scène.

Ce spectacle sera à l'affiche de l'Amphithéâtre Cogeco du 19 juillet au 19 août.

La production sera mise en scène par Jean-Guy Legault et la direction musicale sera assurée par Jean-Phi Goncalves.

L'an dernier, le Cirque du Soleil avait rendu hommage à Robert Charlebois.

Dans un communiqué, Luc Plamondon s'est dit très heureux que le Cirque du Soleil et la Corporation des Événements de Trois-Rivières aient pensé à lui pour cette troisième édition de la Série Hommage.

Il a mentionné que l'hommage à Robert Charlebois, l'été dernier, l'avait ébloui "par la modernité des projections, des arrangements musicaux inventifs, et la mise en scène qui mélange habilement le cirque et la danse, en plus d'intégrer sur scène la jeune population trifluvienne".