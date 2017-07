Ottawa veut s'attaquer à certaines échappatoires fiscales pour les riches

Le gouvernement fédéral propose d'éliminer certaines échappatoires fiscales destinées aux entreprises, mais qui permettent à des particuliers de sauver de l'impôt.

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a proposé mardi certaines mesures pour empêcher certains propriétaires de sociétés privées de profiter «de règles fiscales qui leur offrent des occasions d'obtenir légalement, mais injustement, des avantages qui ne sont pas offerts aux autres Canadiens».

«Ces avantages fiscaux sont en place pour aider les entreprises à réinvestir des capitaux et à prendre de l'expansion, à trouver de nouveaux clients, à acheter du nouveau matériel et à embaucher plus de gens. Nous voulons nous assurer que ces règles sont appliquées à ces fins précises, et non pas pour accorder des avantages fiscaux injustes à certains particuliers, qui sont souvent des personnes à revenu élevé», a indiqué le ministre.

M. Morneau, qui était lui-même un homme d'affaires prospère avant de se lancer en politique, a admis qu'il devrait probablement payer davantage d'impôts si les changements proposés étaient apportés par son gouvernement. «Nous estimons que ces approches de gestion des finances personnelles par l'entremise d'une société privée créent un avantage fiscal inéquitable», a-t-il indiqué mardi. «Tous les Canadiens, moi y compris, devraient accepter de payer leur juste part (d'impôt).»

Ottawa souhaite d'une part empêcher les gens d'affaires aisés de répartir leurs revenus auprès de membres de leur famille dont le taux d'imposition est moins élevé ou qui n'ont pas d'impôt à payer - même si ces proches ne sont pas impliqués dans l'entreprise. Le ministère fédéral des Finances estime qu'environ 50 000 ménages canadiens profitent de ce «saupoudrage» de revenus au sein de la famille.

Le gouvernement propose par exemple de fixer un âge minimal pour les membres de la famille sur qui on pourrait «saupoudrer» des revenus, et de mesurer leurs capacités réelles à apporter une contribution «raisonnable» à l'entreprise. Grâce à cette mesure, Ottawa pourrait récolter 250 millions par année en impôts, soit environ 5000 $ par famille, estime le gouvernement.