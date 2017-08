Le taux de chômage au Québec à son plus bas depuis 1976

OTTAWA - Le taux de chômage a diminué de 1,2 point de pourcentage pour s'établir à 5,8 pour cent au Québec en juillet, ce qui représente le taux le plus bas depuis 1976, année où des données comparables ont commencé à être publiées, a annoncé vendredi Statistique Canada.

À l'échelle canadienne, poursuit l'agence fédérale, en raison d'une légère diminution du nombre de personnes à la recherche de travail, le taux de chômage a baissé de 0,2 point de pourcentage en juillet pour s'établir à 6,3 pour cent, soit le taux le plus bas depuis octobre 2008, juste avant le début du ralentissement du marché du travail de 2008-2009.

L'emploi global au Québec a peu varié en juillet, la hausse du travail à temps plein ayant été largement contrebalancée par une baisse du travail à temps partiel. Au cours de la période de 12 mois ayant pris fin en juillet, l'emploi dans la province a progressé de 124 000 (+3 pour cent).

Ailleurs au pays

Au Nouveau-Brunswick, l'emploi a peu varié aussi bien par rapport au mois précédent que par rapport à 12 mois plus tôt. Par suite d'une baisse du nombre de personnes actives sur le marché du travail, le taux de chômage a diminué de 1,6 point de pourcentage pour atteindre 6,5 pour cent en juillet, ce qui représente le taux le plus bas depuis 1976, année où des données comparables ont commencé à être publiées. Depuis le début de 2017, le chômage au Nouveau-Brunswick a baissé, tandis que l'emploi est relativement inchangé. Par conséquent, tant la population active totale que le taux de chômage ont fortement diminué.

L'emploi en Ontario a augmenté de 26 000 en juillet, et le taux de chômage a baissé de 0,3 point de pourcentage, passant à 6,1 pour cent. Comparativement à 12 mois plus tôt, l'emploi dans la province a progressé de 138 000 (+2 pour cent), et la majeure partie de cette progression est attribuable au travail à temps plein.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le taux de chômage a augmenté de 0,8 point de pourcentage pour s'établir à 15,7 pour cent, soit le taux le plus élevé depuis avril 2010. Le taux de chômage est demeuré stable à 10 pour cent à l'Île-du-Prince-Édouard.

Aux États-Unis

Le taux de chômage a reculé à 4,3 pour cent aux États-Unis en juillet quand les employeurs américains ont créé 209 000 nouveaux emplois, selon le département du Travail.

Un taux de chômage aussi faible est du jamais vu en 16 ans.

Le salaire horaire moyen des Américains s'est amélioré de 2,5 pour cent depuis un an, une performance inférieure à la hausse de 3,5 pour cent ou 4 pour cent normalement constatée quand le chômage est aussi bas.

Les employeurs américains ont créé en moyenne 184 000 emplois par mois depuis le début de l'année, tandis que la moyenne mensuelle en 2016 a été de 187 000 nouveaux postes.