On en parle en ondes : Chronique de Pierre-Yves McSween (5:35) Publié le vendredi 04 novembre 2016 dans Le Québec maintenant Avec Paul Houde

Le dollar canadien a clôturé vemdredi à 74,61 cents US, en baisse de 0,11 cent. Le dollar américain a terminé la journée à 1,3403 $ CAN, en hausse de 0,20 cent.

La livre sterling a clôturé à 1,6772 $ CAN, en hausse de 0,97 cent, et à 1,2514 $ US, en hausse de 0,54 cent.

L'euro a clôturé à 1,4928 $ CAN, en hausse de 0,64 cent.

Ces cours ont été fournis par la Banque du Canada.