IBM surpasse les attentes au deuxième trimestre

ARMONK, N.Y. - International Business Machines (IBM) a affiché mardi un bénéfice net du deuxième trimestre de 2,33 milliards $ US.

La société d'Armonk, dans l'État de New York, a engrangé un bénéfice net par action de 2,48 $ US. Après ajustements pour exclure les coûts non récurrents liés aux fusions et acquisitions, IBM a vu son bénéfice par action atteindre 2,97 $ US.

Ce résultat était supérieur aux attentes des analystes de Wall Street. Ceux-ci visaient un bénéfice ajusté par action de 2,73 $ US, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

La société de technologie et de consultation a affiché des revenus de 19,29 milliards $ US au plus récent trimestre, un chiffre d'affaires inférieur à celui de 19,46 milliards $ US attendu par les analystes.

IBM prévoit maintenant réaliser un bénéfice de 13,80 $ US par action pour l'ensemble de l'exercice en cours.

L'action d'IBM a cédé sept pour cent depuis le début de l'année, pendant que l'indice élargi S&P 500 a grimpé de près de 10 pour cent. Dans les échanges d'après-séance, le titre perdait mardi 4,95 $, soit 3,21 pour cent, pour se négocier à 149,05 $ US à la Bourse de New York.