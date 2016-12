Groupe CGI met la main sur une firme américaine établie à Boston

MONTRÉAL - La multinationale québécoise Groupe CGI (TSX:GIB.A) a réalisé une autre acquisition aux États-Unis en mettant la main sur la firme Collaborative Consulting pour un montant qui n'a pas été dévoilé.

Établie à Boston, Collaborative Consulting offre une variété de services dans les domaines des finances, des sciences de la vie ainsi que du secteur public.

Cette entreprise compte quelque 400 personnes et génère des revenus annuels estimés à 76 millions $ US.

Par voie de communiqué, le président des activités américaines de Groupe CGI, David Henderson, a souligné vendredi que l'acquisition permettrait à la société informatique québécoise d'accentuer sa présence dans le nord-est des États-Unis.

Groupe CGI, qui divulguera ses résultats du quatrième trimestre le 9 novembre, compte plus de 65 000 employés dans les Amériques, en Europe ainsi que dans la région de l'Asie-Pacifique.

La multinationale génère des revenus annuels de plus de 10 milliards $ et son carnet de commandes s'élève à plus de 20 milliards $.