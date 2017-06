Dispute avec Qualcomm: BlackBerry recevra 940 millions $

WATERLOO, Ont. - BlackBerry a indiqué vendredi qu'elle recevrait 940 millions $ américains de la part de Qualcomm d'ici le 31 mai, afin de régler un différend au sujet de paiements de redevance.

Un arbitre s'est rangé du côté de BlackBerry en avril en annonçant un règlement intérimaire de 814,9 millions $ US, en plus de montants pour les intérêts et les frais juridiques.

Plusieurs s'attendaient à ce que le règlement final soit déterminé à la suite d'une audience, le 30 mai.

Qualcomm, établie à San Diego, reçoit des paiements de redevance pour l'utilisation de ses microprocesseurs spécialisés dans la fabrication de téléphones intelligents, notamment dans les produits de BlackBerry.

Le conflit reposait sur un rabais que BlackBerry cherchait à obtenir en vertu des termes d'un accord conclu en 2016 avec Qualcomm.