Cyberattaques: Hydro-Québec rehausse son niveau de vigilance

Le président du c.a. d'Hydro-Québec Michael Penner

(Cogeco Nouvelles) - Hydro-Québec et Israel Electric Corporation ont signé aujourd'hui à Hadera, dans le nord de l'État hébreu, un protocole d'entente qui vise à promouvoir leurs échanges d'expertises en matière de cybersécurité.

Pour mieux se prémunir contre ces agressions, qui pourraient avoir des conséquences catastrophiques, Hydro-Québec vient de conclure une entente de partenariat avec son homologue israélienne, Israël Electric, visant à échanger les meilleures pratiques permettant de déjouer les plans de pirates informatiques.

Le premier ministre Philippe Couillard, qui parraine la mission économique du Québec en Israël, a assisté à la conclusion de l'entente.

Selon lui, la société d'État israélienne peut contribuer à l'expertise d'Hydro-Québec en matière de sécurité internet.

«Il y a déjà un système très robuste au Québec. Mais, ce qu’il y a d’extraordinaire ici, c’est qu’ils essaient d’aller plus loin que les menaces actuelles; ils imaginent qu’elles seraient les attaques les plus dangereuses. Ils les simulent pour apprendre et aller plus loin encore.»

Hydro-Québec serait victime de 500 tentatives de piratage annuellement.

Jusqu'à maintenant, les cyberattaques perpétrées contre Hydro-Québec n'ont pas affecté le réseau de distribution d'électricité, mais la direction entend redoubler d'ardeur pour éviter qu'un tel scénario se produise.

Cette question est devenue un enjeu «important» pour Hydro-Québec, a convenu lundi le président du conseil d'administration d'Hydro-Québec, Michael Penner, en marge de la signature de l'entente d'échange d'informations entre les deux grands producteurs d'électricité car tôt ou tard, un pirate mal intentionné pourrait bien réussir à s'infiltrer dans le réseau informatique d'Hydro et provoquer une véritable catastrophe, paralysant toute l'Amérique du nord.

Israël est reconnu comme un leader mondial en matière de cybersécurité.

Le premier ministre a par la suite visité une école à Wadi Ara avant de faire la tournée du centre de transformation de Bombardier à Haïfa, près de Nazareth.

(Avec La Presse canadienne)