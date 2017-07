Cogeco Communications affiche un profit de 76,2 M$

Cogeco Communications a augmenté ses revenus de plus de quatre pour cent et a affiché un profit de 76,2 millions $ au troisième trimestre, un résultat stimulé par la croissance du nombre de clients du service internet au Canada et aux États-Unis.

L'entreprise a annoncé jeudi ses résultats financiers trimestriels après la fermeture des marchés nord-américains.

Les revenus pour le troisième trimestre clos le 31 mai ont augmenté de 4,6 pour cent pour atteindre 565,2 millions $.

Une hausse de 3,3 pour cent des revenus au sein du secteur des Services à large bande canadiens a été enregistrée, tandis que la progression des revenus du secteur aux États-Unis a été de 9,8 pour cent.

Cogeco a attribué en majeure partie cette progression à des hausses tarifaires, entrées en vigueur dans la deuxième moitié de 2016, et à une «croissance soutenue» du nombre de clients du service internet au Canada et aux États-Unis. Au pays, l'entreprise a souligné une diminution du nombre de clients des services de vidéo et de téléphonie.

Les revenus des services de technologies d'information et de communication aux entreprises sont demeurés stables.

Ainsi, le profit au troisième trimestre s'est établi à 76,2 millions $, ou 1,55 $ par action, comparativement à une perte de 387,4 millions $, ou 7,89 $ par action, à la période correspondante de l'exercice 2016.

La perte un an plus tôt du câblodistributeur québécois était notamment attribuable à la perte de valeur des immobilisations incorporelles et à des réclamations et litiges.

Un dividende trimestriel de 43 cents par action a été versé au troisième trimestre aux porteurs d'actions à droits de vote multiples et d'actions subalternes à droit de vote, ce qui représente une augmentation de 4 cents par action.

La société mère, Cogeco, a fait état d'un profit de 82,1 millions $ au troisième trimestre et de revenus en hausse de plus de quatre pour cent. Les revenus ont augmenté de 4,5 pour cent, pour s'établir à 599,7 millions $, stimulés par la croissance du secteur des communications.

Le profit s'est chiffré à 82,1 millions $, comparativement à une perte de 381,9 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2016. «Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de nos résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2017», a déclaré par communiqué le président et chef de la direction, Louis Audet.

M. Audet a fait valoir qu'Atlantic Broadband, la filiale des services à large bande américains, continue de générer «des résultats positifs qui cadrent avec nos attentes».