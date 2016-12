Bombardier livre son premier avion CS300 aujourd'hui

MIRABEL, Qc - Bombardier livrera lundi son premier CS300, le plus gros appareil de sa famille d'avions CSeries, à son client de lancement, airBaltic.

Une cérémonie est prévue à cet effet aux installations du constructeur d'avions et de trains à Mirabel, dans les Laurentides. La haute direction de l'entreprise et des représentants du transporteur letton devraient être sur place.

La compagnie airBaltic a commandé 20 avions CS300 en 2012, qui peuvent transporter jusqu'à 160 passagers, et a depuis exercé l'ensemble de ses options.

Bombardier (TSX:BBD.B) a jusqu'ici reçu 370 commandes fermes, en plus de 380 options et engagements pour son nouvel avion, dont le développement a été marqué par les retards et les dépassements de coût.

En septembre, Bombardier avait annoncé qu'il ne livrerait que sept appareils de la série C cette année, plutôt que 15, parce que le constructeur du moteur de l'appareil, Pratt & Whitney, connaît des pépins avec sa cadence de production.

Le gouvernement Couillard a injecté 1 milliard $ US dans la CSeries en échange d'une participation de 49,5 pour cent dans le programme. L'avionneur sollicite un engagement similaire auprès du gouvernement Trudeau depuis bientôt un an.

Depuis le début de l'année, Bombardier a procédé à deux restructurations majeures, qui, au total, touchent plus de 14 000 postes à travers le monde.