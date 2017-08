ALENA: «Le pire accord jamais fait» selon Donald Trump

Le président américain Donald Trump récidive, en affirmant dimanche sur son compte Twitter, que les États-Unis devront peut-être mettre fin à la renégociation de l'Entente de libre-échange nord-américain, l'ALENA.

Donald Trump écrit que l'ALENA est le «pire accord commercial jamais conclu», ajoutant que le Canada et le Mexique sont très intransigeants: «both are very difficult», selon les termes qu'il utilise en anglais.

We are in the NAFTA (worst trade deal ever made) renegotiation process with Mexico & Canada.Both being very difficult,may have to terminate?