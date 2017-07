YouTube lance une chaîne pour encourager les talents canadiens

TORONTO - Le site YouTube lance une chaîne consacrée spécifiquement aux talents canadiens.

La plateforme «Spotlight Canada» a été dévoilée lundi. Elle présentera les vidéos canadiens qui se sont le plus démarqués sur la toile.

C'est la première fois qu'un pays a sa propre page sur le site.

Parmi les premiers vidéos sur la chaîne, il y a de grands succès des derniers mois: celle de l'astronaute Chris Hadfield qui interprète en direct de l'espace une chanson des Barenaked Ladies et une performance du groupe Tragically Hip à Kingston l'été passé.

Une section appelée «Creator on the Rise» («Créateur en montée») sera aussi lancée mercredi et présentera les vidéos canadiens les plus populaires chaque semaine.

La sélection se fait à l'aide d'un algorithme qui tient en compte le nombre de vues et l'augmentation des abonnements.