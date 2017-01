«Yes We Did» - Barack Obama (vidéo)

WASHINGTON - Barack Obama a été accueilli sous un tonnerre d'applaudissements à Chicago, où il a livré, mardi soir, le dernier discours de sa présidence au même endroit où il avait lancé sa carrière politique.

Cette allocution était la dernière chance pour le président sortant de définir l'héritage qu'il laissera au peuple américain un peu plus de huit ans après sa première élection qu'il avait aussi célébrée à Chicago.

Arrivé peu après 21h, M. Obama a eu du mal à commencer son discours, alors qu'il se faisait interrompre par des spectateurs qui scandaient: «Quatre ans de plus» («Four more years»).

Le président a répondu du tac au tac qu'il «ne pouvait pas faire cela».

Dans les premières minutes de son allocution, Barack Obama a tenu à remercier les Américains qui ont fait de lui un «meilleur président et un meilleur homme».

Barack Obama a rappelé les idéaux de changement qui l'avaient propulsé à la tête des États-Unis en 2008, en soulignant tout le chemin qui a été parcouru depuis ce temps, mais qu'il restait beaucoup de travail à faire, notamment sur le sujet des tensions raciales.

Obama a encore une fois démontré son grand talent d’orateur.

Il a appelé à l’unité «quelles que soient nos différences» et a rappelé que la question raciale demeurait un «sujet qui divisait» le pays.

Le président sortant n’a pas oublié de parler du réchauffement climatique, car selon lui le nier c’est «trahir les générations».

Obama a livré un discours émotif et il a même essuyé une larme quand il a salué sa femme Michelle et ses filles Malia et Sacha.

Selon le 44e président des États-Unis, l’Amérique «est meilleure et plus forte», aujourd’hui qu’à son arrivée en 2008.

La dernière phrase de son discours a commencé avec le slogan de sa première campagne «Yes We Can», avant de conclure avec «Yes We Did».