WikiLeaks publie des documents qui proviendraient de la CIA

WASHINGTON - Le site WikiLeaks a mis en ligne, mardi, des milliers de pages qui auraient été dérobées au centre de cyber-renseignements de l'agence américaine du renseignement, la CIA, concernant notamment des outils de piratage qui seraient utilisés par le gouvernement.

Les documents décrivent des méthodes clandestines pour contourner ou déjouer un encodage, des outils antivirus et d'autres mesures de sécurité visant à maintenir à l'abri des regards indiscrets des renseignements sur des particuliers et des entreprises.

Les employés du gouvernement américain, dont le président Donald Trump, utilisent plusieurs des mêmes produits et services internet supposément compromis par ces outils.

WikiLeaks dit que les documents détaillent les efforts de la CIA, en coopération avec des gouvernements alliés et l'Agence de sécurité nationale (NSA) aux États-Unis, pour infiltrer des logiciels et produits, comme le iPhone d'Apple ou les plateformes Android de Google et Windows de Microsoft.

L'Associated Press n'a toutefois pas été en mesure de confirmer l'authenticité des quelque 8700 documents et fichiers. Ce ne serait par contre pas la première fois que WikiLeaks met la main sur des documents secrets du gouvernement.

Des experts qui y ont jeté un coup d'oeil sont d'avis que les documents semblent légitimes et que leur publication risque d'ébranler la CIA.