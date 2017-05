WikiLeaks: la transgenre sort de l'ombre

(98,5 FM) - L'Américaine Chelsea Manning, qui a purgé 7 années de prison pour avoir dévoilé des documents secrets par l'entremise de WikiLeaks en 2010, a dévoilé sa nouvelle apparence,

Libérée d'une prison du Kansas, mercredi, où elle était emprisonnée pour avoir divulgué des informations classifiées, celui qui était un homme prénommé Bradley au moment de son incarcération, a publié des photos d'elle sur Twitter et Instagram, jeudi.

Désormais prénommée Chelsea, celle qui est toujours membre de l’armée américaine est devenue transgenre durant ces années en prison.

Elle a publié jeudi sur les réseaux sociaux une photo d’elle où elle a les cheveux courts et porte du rouge à lèvres éclatant.

Manning, 29 ans, est originaire d'Oklahoma. Dans sa publication, elle a ajouté le commentaire suivant: « Alors, me voici tout le monde! »

Okay, so here I am everyone!! =Phttps://t.co/NuyZlcWfd9#HelloWorld pic.twitter.com/gKsMFTYukO