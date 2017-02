Voies de fait dans un autobus de Longueuil: les images ne trompent pas (vidéo)

(98,5 FM) - Le Service de police de Longueuil demandent l'aide du public afin d'identifier un suspect ayant commis des voies de fait dans un autobus.

Le 17 janvier dernier, dans un autobus du RTL en provenance du terminus de Longueuil, le suspect s’en est d’abord pris verbalement à plusieurs usagers de l’autobus tout au long du trajet.

Près de l’arrêt du chemin de Chambly et du boulevard Nobert à Longueuil, alors que la victime se déplaçait vers la sortie, la jambe du suspect, qui obstruait l’allée de circulation, a été légèrement heurtée.

L'homme de six pieds trois pouces et 220 livres, d'orogine arabe et parlant français, s’en est alors pris physiquement à la victime en la frappant violemment au visage et en la poussant vers l’extérieur de l’autobus.

L’agression a d’ailleurs été captée par une caméra de surveillance située à l’intérieur du véhicule du RTL.

Récompense

Toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut contacter l’organisme Échec au crime au 1-800-711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à www.echecaucrime.com.

Toute personne qui aura transmis de l’information à Échec au crime qui permettra l’arrestation de suspect et/ou la saisie de biens obtenus criminellement pourrait obtenir, sur demande, une récompense pouvant atteindre un montant de 2000 $.