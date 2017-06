Vivre avec le diabète

En tant que société, nous avons cette perception que le diabète n'est «pas grave», l'attitude géné-rale étant que c'est une maladie facilement gérée et donc que nous n'avons rien à craindre. Mais cela ne pourrait être plus loin de la vérité, car le diabète, s'il n'est pas traité ou mal contrôlé, peut avoir des conséquences graves, voire mortelles. Complications reliées au diabète

Le fait d'avoir une glycémie élevée peut causer des problèmes de santé très graves liés au diabète, y compris une insuffisance rénale chronique (IRC), une maladie des yeux (rétinopathie) pouvant entraîner la cécité, une mauvaise circulation pouvant entraîner l’amputation des membres inférieurs (jambe, pied, orteil), une crise cardiaque, un risque d’accident vasculaire cérébral (AVC), de lésions nerveuses sévères et de dysfonction érectile. Les personnes atteintes de diabète présentent un risque très élevé de maladie cardiaque et d'AVC. En fait, les diabétiques peuvent développer une maladie cardiaque 10 à 15 ans plus tôt que les personnes qui n'ont pas de diabète. Les complications liées au diabète se développent souvent progressivement, et se produisent ha-bituellement parce que le taux de glycémie (sucre) est constamment trop élevé (hyper glycémie). Plus longtemps vous avez de diabète et moins vous maîtrisez votre glycémie, plus le risque de complications est élevé. Mais la bonne nouvelle est que les personnes atteintes de diabète peuvent s'attendre à vivre une longue vie saine et active en s’engageant activement dans la gestion de leur diabète.

Prendre le contrôle

Si vous avez le diabète, des changements de mode de vie comme une alimentation saine, faire de l’exercice et la réduction du stress, en plus de surveiller correctement votre taux de sucre dans le sang avec votre glucomètre et de le maintenir dans les intervalles cibles avec des médicaments, peuvent aider à réduire et contrôler le taux de glycémie, réduisant ainsi votre risque de développer des complications liées au diabète. Manger sainement

Pour les diabétiques, manger santé est crucial lorsqu'il s'agit d'aider à gérer le diabète et de s'assurer que le taux de sucre dans le sang soit contrôlé. Vous devriez manger trois repas par jour à des heures régulières et veiller à ne pas espacer les repas de plus de 6 heures d’intervalle. En mangeant régulièrement à des moments précis, cela aidera non seulement votre corps à contrôler le taux de glycémie, mais cela contribuera également à rehausser le niveau d'énergie et jouera un rôle clé pour vous aider à maintenir ou à perdre du poids. Tout comme il est important de manger régulièrement, il est tout aussi important de limiter la quantité de sucre, de graisse et d’aliments frits que vous mangez. Non seulement ces types d'aliments ont un effet néfaste sur votre taux de glycémie, mais ils peuvent vous amener à prendre du poids, ce qui peut entraîner un risque accru de maladie cardiaque et d'AVC. Au lieu de cela, ajoutez plus d'aliments riches en fibres à votre alimentation, comme les pains entiers et les céréales, les lentilles, les haricots et les pois secs, le riz brun, les fruits et légumes, ce qui vous aidera à vous sentir plein, à contrôler votre appétit et vous aidera à réduire votre glycémie et votre taux de cholestérol.

Perdre du poids

Étant donné que l'excès de poids est associé à un taux de glycémie élevé et à d'autres complica-tions de santé, il est important pour les personnes atteintes de diabète qui sont en surpoids d’essayer de perdre du poids. Malheureusement, de nombreuses personnes (entre 80 % et 90 %) qui ont un diagnostic de diabète de type 2 sont en surpoids ou obèses. La bonne nouvelle est que des études ont montré que le fait de perdre même un peu de poids, soit entre 5 % et 10 % de votre poids corporel initial, peut améliorer le contrôle du diabète et réduire le risque de maladie cardiaque. Donc, si vous envisagez de perdre du poids, voici quelques éléments à garder en tête: Contrôle des portions: ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais la vérité est que, bien que beaucoup de gens mangent des aliments sains, ils en mangent simplement trop. La planification des repas et le contrôle des portions sont des facteurs clés d’une perte de poids réussie. Mangez lentement: il vous faut environ 20 minutes pour comprendre que votre estomac est plein. Entrez en contact avec votre appétit: avant de commencer à grignoter, demandez-vous si vous avez vraiment faim. Essayez d'éviter de manger par habitude, par ennui ou pour des raisons émo-tionnelles.

Bouger

Les avantages de l'activité physique sont bien connus, y compris la perte de poids, des os plus solides, l'amélioration du contrôle de la pression artérielle, un taux réduit de maladies cardiaques et de cancer, de même qu’un taux d’énergie accru. Mais pour les diabétiques de type 2, l'exercice régulier présente également des avantages particuliers, car il améliore la sensibilité de votre corps à l'insuline et aide à gérer votre taux de glycémie. Essayez d'intégrer au moins 2 heures et demie d'exercice aérobique chaque semaine, comme la marche, le vélo, le jogging ou la natation. Avant d'apporter des modifications à votre thérapie, votre alimentation ou votre programme d’activité physique, vous devriez consulter votre professionnel de la santé afin de discuter de l'impact de ces changements. Gérer le stress

Le diabète exige que vous preniez de nombreuses décisions instantanées liées à la santé au cours d’une journée. Il est reconnu que le stress peut augmenter le taux de glycémie, et avec toute l'attention qui doit être accordée à la nutrition, à l'activité physique, à la gestion de la médication et à la glycémie, cela peut parfois nuire à votre bien-être émotionnel. Si vous commencez à vous sentir anxieux ou accablé, essayez d'utiliser des techniques simples et efficaces de gestion du stress, comme prendre 10 respirations calmes et profondes, écouter votre musique préférée ou vous détendre dans un bon bain chaud. En recentrant votre esprit et vos énergies sur des souvenirs plus agréables, vous pouvez aider à réduire le stress qui peut parfois se manifester avec la gestion de votre diabète. Le contenu de cet article provient des éditions spéciales « The Ultimate Guide to Diabetes & You » et «The Guide to Diabetes & You » de rd.ca préparé par Sanofi, 2016.