Vidéoclip controversé: Donald Trump répond au rappeur Snoop Dogg (vidéo)

WASHINGTON - Donald Trump a servi une réponse virulente à Snoop Dogg, quelques jours après la diffusion d'un vidéoclip dans lequel on voit le rappeur pointer un jouet en forme de pistolet en direction d'un clown qui représente le président américain.

Mercredi matin, Donald Trump a publié ce message sur Twitter: «Pouvez-vous imaginer le tollé créé si Snoop Dogg, avec sa carrière en chute libre et tout le reste, avait pointé le pistolet et tiré sur le président Obama? Un séjour en prison! (Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!)»

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 mars 2017

Le vidéoclip reprend la chanson «Lavender», du groupe canadien BADBADNOTGOOD dont fait partie Snoop Dogg. On y voit le rappeur tirer sur un clown représentant Donald Trump avec un pistolet. Un drapeau rouge sort alors de l'arme avec la mention «bang».

La scène en question se retrouve à 3:05 du vidéoclip:

Le rappeur a également essuyé les critiques du sénateur de la Floride Marco Rubio, qui a perdu l'investiture républicaine aux mains de Donald Trump.