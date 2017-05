Valérie Carpentier se vide le coeur

(98,5 FM) - Elle l'a fait sur Facebook et elle en a rajouté au micro de Paul Houde: Valérie Carpentier en a assez des commentaires mesquins, spécialement sur les femmes, sur les médias sociaux.

«Ce que je n’ai pas aimé, c’est qu’encore une fois on a jugé une femme pour son apparence, a-t-elle expliqué, mardi, au 98,5 FM. On a jugé une femme sur ses vêtements, sur son apparence, plutôt que son talent ou sa performance. On dirait que la femme ne peut pas porter ce qu’elle veut.

«C’est de l’accumulation. Il y avait une inondation en moi. J’avais envie de passer un message.

«Si on ne dit rien, ça devient banal ces commentaires-là. J’ai peur pour les jeunes filles, les adolescentes. Avec les médias sociaux, on vit dans le regard des autres. Il faut que je parle.»

La gagnante de la première édition de La Voix, qui a chanté dimanche lors de la grande finale de la même émission, a été critiquée pour son décolleté plongeant.

?oe?? c'était cool hier! Une publication partagée par Valérie Carpentier (@carpentiervalerie) le8 Mai 2017 à 12h46 PDT

Sur sa page Facebook, mardi matin, l'artiste avait tenu à remettre les pendules à l'heure.