Une vidéo montre l'avion d'Harrison Ford qui passe près d'un Boeing 737

SANTA ANA, Calif. - Des images diffusées mardi montrent Harrison Ford aux commandes d'un avion qui passe très près d'un avion de ligne comptant 110 personnes à bord.

La vidéo de 45 secondes montre l'acteur de 74 ans évitant un grave accident à l'aéroport John Wayne, situé dans le comté d'Orange, dans le sud de la Californie.

Selon les images, un Boeing 737 du transporteur American Airlines circulait lentement lorsque l'Aviat Husky de la vedette de «Star Wars» et «Indiana Jones» s'est retrouvée au-dessus du Boeing, projetant son ombre sur l'appareil avant d'atterrir sur la voie de circulation.

Harrison Ford devait plutôt atterrir sur une piste qui s'étend parallèlement à la voie de circulation.

«Est-ce que cet avion devait être sous moi ?», a demandé l'acteur américain à la tour de contrôle.

Or, pour l'avion de ligne, la voie de circulation et la piste d'atterrissage sont larges et ne peuvent être confondues.

On ignore ce qui a provoqué la mauvaise manoeuvre de M. Ford, et son publiciste n'a pas répondu aux demandes d'entrevues.

Une enquête est en cours sur l'incident.

Le vol 1456 d'American Airlines est parti en toute sécurité, quelques minutes plus tard, en direction de Dallas, avec 110 passagers et ses six membres d'équipage à bord.

La vedette collectionne les anciens avions et possède un bon dossier en tant qu'aviateur. Il a cependant été blessé lors d'un grave accident en mars 2015, quand son avion du temps de la Deuxième Guerre mondiale s'est écrasé sur un terrain de golf de Los Angeles.