Une mère de 24 ans tuée par une meute de chiens errants

LITTLE GRAND RAPIDS, Man. - Une femme est morte après avoir été attaquée par une meute de chiens errants dans une réserve éloignée du Manitoba, rapporte la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le corps policier précise que la jeune mère de 24 ans a été attaquée alors qu'elle rentrait chez elle, tôt samedi matin, à Little Grand Rapids.

#rcmpmb respond to May 13th tragic death of 24yo female in Little Grand Rapids FN. Victim succumbed to injuries sustained in dog attack.