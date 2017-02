Une journaliste kurde irakienne tuée à Mossoul

(Cogeco Nouvelles) - La journaliste kurde irakienne Shifa Gardi a été tuée samedi au cours d'un reportage traitant des combats entre forces irakiennes et djihadistes dans la ville de Mossoul.

La chaîne de télévision Rudaw a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

#BREAKING: Prominent Rudaw war reporter and journalist Shifa Gardi has been killed in #Mosul as she covered clashes. pic.twitter.com/GZXrgavKS8