Une grande statue de bronze volée dans un cimetierre de Saint-Hyacinthe

(98,5 FM) - Une grande statue patrimoniale a été volée dans un cimetière de Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

Le vol de la statue de bronze, qui personifie Jésus, se serait produit dans la fin de semaine du 15 juillet.



Les voleurs ont scié les quatre tiges de métal qui maintenaient l'œuvre à son socle de et les malfaiteurs l'ont probablement dérobé dans le but de la faire fondre et de revendre le métal.



Cette statue avait été érigée en l'honneur de 46 victimes de l'incendie du collège Sacré-Cœur, en 1938.



Selon Paul Foisy, aide-archiviste au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, ce vol symbolise un fléau qui menace le patrimoine québécois. Ce dernier a d’ailleurs écrit un texte sur le site internent du Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe afin de dénoncer cette action préméditée.

Cette statue mesurant près de deux mètres est l’œuvre de J.-Émile Brunet, un sculpteur réputé à qui l’on doit des monuments représentant des figures célèbres telles Wilfrid-Laurier, le Frère André et Marie de l’Incarnation.

La pièce est évaluée à 50 000 dollars.