Une fusillade a éclaté près du musée du Louvre à Paris

PARIS - Un militaire a ouvert le feu vendredi au Carrousel du Louvre, un lieu commercial situé près du musée du Louvre, à Paris, après avoir été attaqué par un homme.

Le militaire a subi des blessures qui ne semblent pas mettre sa vie en danger alors que l'assaillant, qui n'a pas été identifié, a été blessé plus gravement.



Les autorités françaises croient que l'assaillant armé d'une machette s'est rué sur le militaire en criant «Allah Akbar». La motivation terroriste de l'attaque est sérieusement envisagée.



La police de Paris ajoute que le musée et le secteur ont été évacués mais qu'aucun visiteur n'a été blessé. Les environs du Carrousel du Louvre et du célèbre musée ont été sécurisés.



Une deuxième personne a été appréhendée mais rien n'a encore été dit par la police sur son rôle présumé dans l'attaque.



Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Le Roux, tiendra en après-midi une réunion d'urgence sur cette affaire et devrait se rendre au chevet du militaire blessé.



Le musée du Louvre est sans contredit l'une des principales attractions touristiques de France. Sa surface d'exposition est l'une des plus grandes parmi les musées du monde.



Depuis les attentats terroristes qui ont secoué Paris en 2015 et en 2016, des militaires patrouillent les environs.