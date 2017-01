Une femme dans un état critique à la suite d'une collision

Une femme se trouve dans un état critique à la suite d'une collision impliquant deux véhicules, à Ormstown, en Montérégie.

L'accident est survenu vers 21h40, dimanche soir, à l'intersection de la route 201 et du rang 3. Un des deux conducteurs aurait perdu le contrôle de son véhicule dans la courbe à la jonction des deux routes et c'est à ce moment que l'impact aurait eu lieu.



Les conducteurs respectifs étaient seuls dans leur voiture.



La sergente Audrey-Anne Bilodeau, de la Sûreté du Québec, précise que les pompiers ont été appelés sur les lieux pour aider à sortir la femme, dont on craint pour la vie, de son véhicule.



Mme Bilodeau ajoute que des informations préliminaires laissent croire que la vie de l'autre conducteur ne serait pas en danger.