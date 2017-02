Une émeute force l'annulation d'un discours de la droite

BERKELEY, Calif. - Une émeute a éclaté mercredi soir sur un campus universitaire californien, entraînant l'annulation du discours que devait prononcer un leader de l'extrême-droite américaine.

Milo Yiannopoulos, un éditeur de Breitbart News, est un ardent partisan du président Donald Trump. Ses commentaires ont fréquemment été qualifiés de misogynes, de racistes et d'antimusulmans.

Quelque 1500 manifestants se sont massés à l'extérieur de l'édifice où il devait prendre la parole devant 500 personnes.

Les responsables affirment toutefois qu'un petit groupe d'agitateurs vêtus de noir est à l'origine de la violence. Ils auraient commencé à fracasser des fenêtres et à lancer des bombes fumigènes et des feux d'artifice à la tombée de la nuit, en plus d'allumer un gigantesque feu de camp à l'extérieur.

La police universitaire a annulé l'événement et évacué M. Yiannopoulos quand elle a déterminé qu'elle ne pouvait plus garantir sa sécurité.

La visite de l'homme de 32 ans avait été organisée par le club républicain de l'Université de la Californie à Berkeley. L'université a déclaré n'avoir rien à voir avec l'événement, mais respecter le droit à la liberté d'expression.

Ce n'est pas la première fois que les allocutions de M. Yiannopoulos tournent à la violence. Un homme a été blessé par balles lors de manifestations organisées le 21 janvier à l'Université de Washington.