Une compagnie québécoise profite de la folie des «Hand Spinners» (vidéo)

(98,5 FM) - C'est la folie du jour, la saveur du mois bref le Pokemon go de l'heure. Si cette espèce de toupie qu'on fait tourner entre son pouce est son index fait rager les enseignants, elle fait le bonheur d'une compagnie québécoise.

Le groupe Ricochet de Blainville en a vendu jusqu’à 25,000 en un avant-midi. Ricochet se spécialise dans la distribution de jouets qui suivent les tendances populaires.

Alexandre Vincent copropriétaire du groupe s’est entretenu sur le sujet avec Paul Houde à l’émission Le Québec en direct.

«C’est la folie furieuse depuis à peu près un mois, constate Alexandre Vincent. Ce n’est pas la seule chose qu’on vend, mais c’est le jouet de l’heure. On connaît des mouvements phénoménaux, quelque chose qu’on n’a jamais vu. On est chanceux d’être embarqué dans la vague au bon moment.»

Les prix du Hand Spinner varient de 5 à 10$, mais comme plusieurs entreprises en ont mis sur le marché la plupart des unités se vendent entre 5 et 6$.

«Il y a aussi des variantes dans les modèles, explique M. Vincent. On en distribue plus de 5 modèles différents, chaque modèle ayant une particularité qui peut jouer sur le prix.»

Évidemment comme tous ces objets qui suscitent une mode instantanée, il y a risque que l’engouement s’effondre tout aussi rapidement.

«C’est toujours un risque, on l’a bel et bien calculé, a dit le copropriétaire de Ricochet. On est très proche de nos clients et au jour le jour la demande ne dérougit pas. C’est de ces choses-là qui arrivent et qui sont inexplicables…on ne sait pas quand ça va arrêter, mais on est tous contents d’être là.»

Un distributeur doit s’assurer de bien gérer son inventaire afin de ne pas rester pris avec trop d’unités invendues lorsque la vague s’arrêtera.

«En ce moment, on a de la misère à garder nos stocks, affirme Alexandre Vincent. Ça arrive par conteneur. La demande est à un point qu’on a de la difficulté à fournir. On les fait venir par avion, ce qui est plus cher.»

Les délais de livraison par avion sont de trois à quatre jours.

«On parle de 50,000 unités et plus vendues en magasins, spécifie Vincent. Ça rentre et ça sort tout de suite.»

En affaires depuis 10 ans, le groupe Ricochet connaît son plus gros succès de ventes avec le gadget de l’heure.

«On n’a jamais vu, dit-il. C’est comme injecter directement dans le moteur d’un véhicule deux bonbonnes de nitro. Ça nous fait avancer vite à ce point-là.»