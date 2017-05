Une bière aux effets similaires à la drogue du viol?

On en parle en ondes : Une bière qui fait halluciner? (6:46) Ian Burelle est avec nous. Publié le mardi 09 mai 2017 dans Dutrizac Avec Benoît Dutrizac

(98,5 FM) - Un Québécois a brassé une nouvelle bière avec du GMS et ses effets sont peut-être dangereux.

Un Québécois voulait brasser une bière en utilisant du glutamate monosodique, aussi connu selon l’appellation GMS (ou MSG en anglais) qu’on retrouve souvent dans les mets asiatiques. Son objectif était d’incorporer le «cinquième goût» qui se veut plus savoureux. Selon lui, cela lui aurait permis de créer une bière permettant de meilleurs accords bière et mets.

Mais la nouvelle recette qu’il a brassée s’est révélée plutôt surprenante.

«Combiné à la levure, le MSG s’est transformé en une nouvelle molécule, le GHV, une molécule cousine au GHB, la drogue du viol», a expliqué Ian Burelle, candidat au doctorat en génie des bioressources à l’Université McGill, qui a rencontré ce brasseur de bière.

Et lorsque le brasseur a bu sa bière, les effets l’ont surpris.

«À une très basse dose, les effets de ces molécules-là sont très plaisants. Après juste un verre, les couleurs étaient plus vives, les sons plus précis et tout allaient mieux.»

Comme on ne connaît pas tous les effets précis de cette nouvelle miction, le chercheur est préoccupé et a décidé de réorienter ses études postdoctorales uniquement sur ce sujet.

«Ma peur, c’est que ce soit quelque chose qui pogne chez les brasseurs maison et les utilisateurs de drogue récréative et que ce soit utilisé comme une drogue illicite. Donc, mon but est de trouver ce qui se passe avant que ce soit populaire dans les rues.