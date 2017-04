Une attaque chimique aurait fait 58 morts en Syrie

BEYROUTH - Une présumée attaque chimique a fait des dizaines de morts mardi dans la province d'Idlib, dans le nord de la Syrie.

Des militants affirment qu'il s'agit d'une des pires attaques du genre depuis le début de la guerre civile, il y a six ans.

Quelques heures plus tard, un petit hôpital de campagne a été bombardé et anéanti dans la même région, mais on ne dispose pour le moment d'aucun bilan.

L'Observatoire syrien des droits de la personne, à Londres, dit que l'attaque chimique a fait au moins 58 morts, dont au moins 11 enfants. Le Centre médiatique d'Idlib rapporte de son côté que des dizaines de personnes ont été tuées.

Des images publiées par le Centre montrent des employés médicaux qui semblent intuber un homme inconscient qui ne porte plus que ses sous-vêtements. Une fillette, la bouche remplie d'écume, est reliée à un ventilateur.

Ni le régime syrien ni les organisations internationales présentes sur le terrain n'ont encore commenté.