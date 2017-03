Une attaque américaine provoque la mort d'un leader d'Al-Qaïda

WASHINGTON - Une attaque aérienne antiterroriste américaine a provoqué la mort d'un dirigeant d'Al-Qaïda, notamment responsable de l'attaque dans un hôtel d'Islamabad en 2008 et de l'attentat de 2009 contre un autobus transportant l'équipe de cricket srilankaise, a annoncé samedi le Pentagone.

En confirmant la mort de Qari Yasin, les responsables américains ont déclaré qu'il était un leader terroriste important, originaire du Baloutchistan au Pakistan.



Qari Yasin avait des liens avec le Mouvement des Talibans du Pakistan et avait planifié plusieurs attaques terroristes pour Al-Qaida.



Le raid aérien qui a mené à sa mort a eu lieu le 19 mars dans la province de Paktika, en Afghanistan, selon les autorités américaines.



Qari Yasin aurait planifié le bombardement de l'hôtel Marriott à Islamabad qui a tué des dizaines de personnes le 20 septembre 2008.



Deux militaires américains, Rodolfo I. Rodriguez et Matthew J. O'Bryant, figuraient parmi les victimes.



L'attaque d'un autobus dans la ville pakistanaise de Lahore avait tué six policiers et deux civils, en plus de blesser six membres de l'équipe de cricket srilankaise.



À Washington, le secrétaire à la Défense Jim Mattis a déclaré: «La mort de Qari Yasin est la preuve que les terroristes qui diffament l'Islam et qui ciblent délibérément des personnes innocentes n'échapperont pas à la justice».