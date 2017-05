(Cogeco Nouvelles) - En lien avec le début des festivités du 375e anniversaire de la métropole, la Fraternité des policiers de Montréal a réussi un coup d'éclat en diffusant un message sur un panneau publicitaire géant en bordure du Pont Jacques-Cartier.

Sur l'affiche, on aperçoit le maire Denis Coderre avec un chapeau de clown et on peut lire «Un maire qui méprise ses policiers et policières depuis 3 ans, ça se fête».

Pour les policiers de la métropole, il s'agit d'un nouveau moyen de pression.