Un wagon de métro déraille à New York

NEW YORK - Une trentaine de personnes ont subi des blessures sans gravité mardi quand un wagon du métro de New York a déraillé.

Des dizaines de passagers ont dû évacuer en parcourant de longs tunnels sombres.

Les responsables ont expliqué par voie de communiqué, tard mardi soir, que l'accident a vraisemblablement été causé par du matériel entreposé incorrectement entre les rails.

Des équipes s'affairaient toujours à réparer les dégâts mercredi matin.

L'incident est survenu peu avant 10 h à Harlem.

Des photos publiées sur les médias sociaux montrent un côté du wagon de métro grandement éraflé après qu'il eut parcouru plusieurs mètres en frottant le mur d'un tunnel.

Des passagers ont expliqué que la voiture de métro a soudainement basculé pour ensuite vibrer violemment.

Ce déraillement survient dans la foulée de nombreux ennuis mécaniques survenus cet hiver et ce printemps et qui ont laissé, par moments, des passagers prisonniers du métro pendant plus d'une heure.

Des élus demanderont mercredi que l'État débloque un fonds d'urgence pour régler les nombreux problèmes mécaniques du métro de New York.

Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a qualifié le déraillement de "manifestation inacceptable de l'état actuel du système" de métro.