Un tweet inquiétant de Trump sur le nucléaire

PALM BEACH, Fla. - Le président désigné Donald Trump a appelé les États-Unis «à renforcer considérablement et à développer sa capacité nucléaire» pour que le reste du monde «reprenne ses esprits» sur cette question.

M. Trump a fait ce commentaire sur Twitter et n'a pas élaboré sur les politiques qu'il prévoit mettre en place ou sur les problèmes qu'il perçoit dans le monde sur cet enjeu. Le président désigné a rencontré mercredi son prochain conseiller en sécurité nationale, le lieutenant-général à la retraite Michael Flynn.





The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 décembre 2016

L'équipe de transition de M. Trump précise sur son site internet qu'il «reconnaît la menace catastrophique que posent les armes nucléaires et les cyberattaques», soulignant qu'il veut moderniser l'arsenal pour «s'assurer qu'il continue d'être une dissuasion efficace».



Le milliardaire n'a offert aucune autre précision sur ses plans.



La rivale démocrate de M. Trump, Hillary Clinton, a souvent répété que le candidat républicain était trop instable et trop imprévisible pour avoir les codes nucléaires.



Dix autres anciens opérateurs nucléaires avaient aussi écrit dans une lettre que M. Trump n'avait pas le tempérament, le jugement ou les habiletés diplomatiques pour éviter une guerre nucléaire.



Donald Trump passait sa journée de jeudi dans le sud de la Floride, où il rencontre ses conseillers et passe en entrevue de potentiels membres de son cabinet.



Nouvelle nomination



Il a annoncé plus tôt dans la journée que son ancienne directrice de campagne Kellyanne Conway, travaillera à la Maison-Blanche, où elle sera sa conseillère présidentielle.



Kellyanne Conway a été la troisième directrice de campagne de M. Trump et elle a joué un rôle important dans sa victoire, le 8 novembre dernier.



Mme Conway est une figure connue des émissions de nouvelles à la télévision, où elle souvent invitée pour expliquer les décisions - et les déclarations - de son patron.



Kellyanne Conway avait déjà dit qu'elle avait prévu déménager avec sa famille à Washington pour aider Donald Trump, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'administration.



Mme Conway travaillera avec les dirigeants de la Maison-Blanche et son rôle sera de «transmettre les messages efficacement et d'exécuter les priorités législatives et les actions de l'administration», a expliqué l'équipe de transition de M. Trump.