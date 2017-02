Un rendement de 7,6% pour la Caisse

MONTRÉAL - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a affiché un rendement de 7,6 pour cent en 2016, soit 18,4 milliards $, au cours d'une autre année marquée par une faible croissance économique mondiale ainsi qu'un faible niveau d'investissement des entreprises.

Cette performance, dévoilée vendredi, dépasse de 1,8 point de pourcentage son indice de référence, mais elle est inférieure à celle de 2015, alors que le rendement avait été de 9,1 pour cent.



«Sur le plan économique, l'enjeu fondamental demeure inchangé: une croissance mondiale au ralenti, plombée par le faible niveau d'investissement des entreprises, a fait valoir le président et chef de la direction de la Caisse, Michael Sabia. En toile de fond, il y a aussi des risques géopolitiques importants. Dans ce contexte, et devant la complaisance relative des marchés, la prudence est de mise.»



Sur cinq ans, le rendement du bas de laine des Québécois atteint 10,2 pour cent, soit 1,1 point de pourcentage de plus que son indice de référence.



D'après M. Sabia, ce résultat valide la stratégie prudente de l'investisseur institutionnel, étant donné que les conditions de marché varient beaucoup d'une année à l'autre.



«Nous avons continué à mondialiser la Caisse en 2016, notamment avec quatre transactions très importantes en Inde», a-t-il fait valoir.



Au total, les trois grandes catégories d'actifs de l'investisseur institutionnel ont dépassé leur indice de référence.



Les actions ont progressé de 10,4 pour cent, avec un résultat de 12,3 milliards $. Le portefeuille d'actions canadiennes s'est particulièrement démarqué, avec un rendement de près de 23 pour cent. Le tiers de ce segment est composé de compagnies canadiennes, comme Alimentation Couche-Tard (TSX:ATD.B), Gildan (TSX:GIL) et Groupe CGI (TSX:GIB.A).



Le rendement des actifs réels - qui regroupent les immeubles et les infrastructures - a été de 10,6 pour cent, ou de 4,4 milliards $. Du côté du revenu fixe, la performance a été de 2,9 pour cent, ou 2,3 milliards $. L'élection de Donald Trump aux États-Unis a provoqué une hausse des taux et une diminution de la valeur des obligations, ce qui est venu peser sur le rendement de ce portefeuille.



Pour l'année 2016, les rendements des huit plus grands déposants de la CDPQ - dont la Régie des rentes, les employés du secteur public et la Société de l'assurance automobile du Québec - ont oscillé entre 6,3 pour cent et 8,2 pour cent.



Au Québec, les actifs de la Caisse totalisaient 58,8 milliards $, soit un peu moins que les 59,7 milliards $ d'il y a un an. Cela s'explique par la volonté de la CDPQ de délaisser les obligations gouvernementales afin d'investir davantage dans les entreprises privées.